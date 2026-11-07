نشرة الاخبار المسائية من قناة الجديد

مصادر دبلوماسية للجديد: أي تفاهم لا يتضمّن نزع سلاح حزب الله وتفكيك قدراته العسكرية لن يلتزم به أي رئيس حكومة إسرائيلي مقبل ما يهدّد لبنان بجولة حرب ثالثة قد تصل إلى قضاء صيدا