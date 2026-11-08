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وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": رئيس الجمهورية لا يمانع فكرة إقامة حوار وطني لكننا نحتاج الى مقاربة تفاوضية جديدة
وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": رئيس الجمهورية لا يمانع فكرة إقامة حوار وطني لكننا نحتاج الى مقاربة تفاوضية جديدة
وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": لا إجابات قاطعة وصلت من "حزب الله" بشأن عدم التدخل في أي حرب أخرى
وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": لا إجابات قاطعة وصلت من "حزب الله" بشأن عدم التدخل في أي حرب أخرى
وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": السعودية وقطر يبذلان جهوداً كبيرة لتجنيب لبنان أي تصعيد
وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": السعودية وقطر يبذلان جهوداً كبيرة لتجنيب لبنان أي تصعيد
وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": على حزب الله ألا يقدم على أي خطيئة جديدة ويدخل لبنان في أي صراع
وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": على حزب الله ألا يقدم على أي خطيئة جديدة ويدخل لبنان في أي صراع
النائب وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": هناك خشية لبنانية من حصول شيء ما في الداخل جراء التطورات في المنطقة
النائب وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": هناك خشية لبنانية من حصول شيء ما في الداخل جراء التطورات في المنطقة
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مداهمة أوكار السلب في بيروت.. توقيفات تطال أبرز العصابات | شاهد الفيديو

2026-11-08 | 09:27
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مداهمة أوكار السلب في بيروت.. توقيفات تطال أبرز العصابات | شاهد الفيديو

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