من الضاحية وصولاً إلى عكار.. مداهمات وضبط أسلحة وذخائر

نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية
في عدد من المناطق اللبنانية
، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة تهريب الأشخاص، وأوقفت بنتيجتها 3 مواطنين و25 سوريًّا وفقًا لما يلي:
عمليات دهم على أثر وقوع إشكالات مسلّحة في مناطق الليلكي – بعبدا
وفنيدق وعكار العتيقة - عكار، وتوقيف المواطن (ع.ع.) من مطلقي النار، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. تجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين في الإشكالات.
توقيف السوري (ج.م.) عند حاجز المحطة
– رأس بعلبك
كونه مطلوب بجرم تفخيخ سيارة في مخيم عين الحلوة
بتاريخ سابق.
توقيف المواطن (م.ق.) عند حاجز السفري - بعلبك لإطلاقه النار، وضبط كمية من حشيشه الكيف في حوزته.
توقيف 18 سوريًّا عند حاجز المحطة – رأس بعلبك لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، والمواطن (ا.ف.) الذي ينقلهم.
توقيف 6 سوريين عند حاجز دير عمار – المنية الضنية، لدخلوهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتجولهم دون أوراق قانونية.
سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء
المختص.