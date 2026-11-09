ضباب بعد آيزنكوت.. وسلام: كفانا ارتباطات تزجّ لبنان في حروب عبثية (النهار)

أفادت صحيفة النهار، بأنه "قبل أن يجف حبر التساؤلات عن الآثار المرجحة لنتائج الانتخابات الأميركية على المسار التفاوضي بين وإسرائيل برعاية الإدارة الأميركية، انتقلت التساؤلات في الساعات إلى رصد ما يمكن أن ينجم عنه تولي غادي آيزنكوت رئاسة الحكومة ، إذا نجح في تشكيلها، لجهة التغيير المحتمل في جنوب لبنان والمناطق التي تحتلها ، وتالياً مسار المفاوضات بينها وبين لبنان. وإذ يبدو مبكراً اتّضاح الخط البياني للوضع في الجنوب وملف المفاوضات قبل حسم وجهة الحكم المقبل ، تتزايد معالم الغموض في المنطقة وعبرها في لبنان الذي يبدو أن حكومته تمضي في الانكباب على أزمات وملفات الداخل بعيداً عن منطق الانتظار والحسابات الخارجية، وفق ما يفهم من مواقف رئيس الحكومة نواف سلام في تصريح له لـ"النهار".

