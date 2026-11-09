التواصل بين الدولة - حزب الله يتطلب امدادات طارئة! (اللواء)

قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء، ان "الحراك يفترض به ان ينصب على ترتيب الوضع الداخلي والعمل على التوافق حول موقف موحد لمواجهة التحديات لاسيما ان التطورات في المنطقة لا توحي بأن الملف اللبناني هو أولوية".



واعتبرت المصادر ان "تعليق البحث في المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية قد لا تعني نسفها وكله مناط بالأداء الإسرائيلي الجديد وتعاطي الحكومة الجديدة، وإلى حين اتضاح المشهد فإن خطوط التواصل بين الدولة وحزب الله تتطلب امدادات طارئة لأن لا شي واضحا بعد"، مؤكدة ان "الانتظار سيد الموقف وتبقى الحركة الدبلوماسية في اتجاه لبنان ضمن العمل على تقديم المشورة وكيفية الدعم".

