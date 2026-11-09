سلام: الاولوية لحماية لبنان وتجنّب جرّه إلى أي حرب جديدة





أما في ملف الغذاء تم عرض الإجراءات المتخذة في أعقاب الاجتماع الطارئ الأخير والتأكيد على ضرورة تكثيف دوريات التفتيش والرقابة على المؤسسات الغذائية والمطاعم والمستودعات ومراكز توزيع المواد الغذائية بالتنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية والهيئة لسلامة الغذاء

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كما تم التطرق إلى الإجراءات المتخذة في محيط حفاظا على سلامة الطيران.