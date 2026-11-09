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أخبار لبنان

حيلة داخل زجاجات ويسكي والنهاية في المرحاض.. ماذا حصل في مطار بيروت؟

2026-11-09 | 17:03
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حيلة داخل زجاجات ويسكي والنهاية في المرحاض.. ماذا حصل في مطار بيروت؟
حيلة داخل زجاجات ويسكي والنهاية في المرحاض.. ماذا حصل في مطار بيروت؟

ضبط جهاز أمن المطار كمية من الكوكايين السائل بحوزة المواطن التركي (س. أ.)، القادم إلى لبنان على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بعدما حاول التخلّص منها داخل أحد مراحيض المطار.

وفي التفاصيل، فإن المواطن التركي كان موضع متابعة من قبل عناصر الأمن العام لدى وصوله إلى المطار، حيث جرى الاشتباه به وإخضاعه للتفتيش، من دون العثور على أي مواد ممنوعة بحوزته.
إلا أنه دخل لاحقاً إلى أحد مراحيض المطار، حيث عمد إلى إفراغ محتويات زجاجات ويسكي كان يحملها، قبل أن يدخل عليه أحد عناصر جهاز أمن المطار الذي كان يتابعه، ويضبطه أثناء تفريغ محتويات الزجاجات.
وبعد الكشف على العبوات، تبيّن وجود رواسب سائلة في قعر إحداها، تُقدّر بنحو 100 ملليلتر، أُخضعت للفحص، ليتبيّن أنها مادة الكوكايين السائل.
وتُستخدم هذه الطريقة في تهريب الكوكايين بحالته السائلة، على أن يُعاد استخلاصه وتحويله إلى مسحوق بعد وصوله إلى وجهته.
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