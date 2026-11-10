من قيادة الجيش إلى الجنوب.. بري: جريمة وخطيئة كبرى (الجمهورية)

ورداً على سؤال آخر، جدّد بري التأكيد على التمسك بالقرار 1701، محذّراً من مخاطر إنهاء مهمة "اليونيفيل" في ، مؤكّداً في الوقت نفسه، رفض قبول انتداب أي قوات بديلة عن "اليونيفيل"، خارج إطار الامم المتحدة.