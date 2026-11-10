من قيادة الجيش إلى الجنوب.. بري: جريمة وخطيئة كبرى (الجمهورية)

عاجل
وزير الدفاع السعودي: الاجتماع يسهم في تعزيز قدراتنا العسكرية والدفاعية لمواجهة كافة التحديات والتهديدات والحفاظ على أمننا واستقرارنا
وزير الدفاع السعودي: الاجتماع يسهم في تعزيز قدراتنا العسكرية والدفاعية لمواجهة كافة التحديات والتهديدات والحفاظ على أمننا واستقرارنا
وزير الدفاع السعودي: اجتماع الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي في البحرين يؤكد تطلعنا المشترك إلى مواصلة التنسيق والتعاون والتكامل بين دولنا
وزير الدفاع السعودي: اجتماع الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي في البحرين يؤكد تطلعنا المشترك إلى مواصلة التنسيق والتعاون والتكامل بين دولنا
وزيرة خارجية كندا: عدم تعاون إيران مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" زاد المخاوف بشأن أنشطتها النووية
وزيرة خارجية كندا: عدم تعاون إيران مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" زاد المخاوف بشأن أنشطتها النووية
وزيرة الخارجية الكندية: إعادة فرض عقوبات على 11 كيانًا إيرانياً
وزيرة الخارجية الكندية: إعادة فرض عقوبات على 11 كيانًا إيرانياً
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
21 o
AlJadeedTv
البقاع
13 o
AlJadeedTv
الجنوب
19 o
AlJadeedTv
الشمال
18 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
15 o
AlJadeedTv
كسروان
18 o
AlJadeedTv
متن
18 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
Language
English
AlJadeed
AlJadeed
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

من قيادة الجيش إلى الجنوب.. بري: جريمة وخطيئة كبرى (الجمهورية)

2026-11-10 | 00:17
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
من قيادة الجيش إلى الجنوب.. بري: جريمة وخطيئة كبرى (الجمهورية)
من قيادة الجيش إلى الجنوب.. بري: جريمة وخطيئة كبرى (الجمهورية)

رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري استهداف الجيش وقائده مؤكّداً انّ هذا الامر جريمة وخطيئة كبرى. وقال رداً على سؤال لـ"الجمهورية": "كما سبق وأكّدت في اكثر من مناسبة، الجيش خط احمر".

ورداً على سؤال آخر، جدّد بري التأكيد على التمسك بالقرار 1701، محذّراً من مخاطر إنهاء مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان، مؤكّداً في الوقت نفسه، رفض قبول انتداب أي قوات بديلة عن "اليونيفيل"، خارج إطار الامم المتحدة. 
 
مقالات ذات صلة
من قيادة الجيش إلى الجنوب.. بري: جريمة وخطيئة كبرى (الجمهورية)

أخبار لبنان

محليات

نبيه بري

حزب الله

الجنوب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"ليست مهمتك".. ماذا قال حزب الله للقاضي؟ (النهار)
"الفسيّدة" على خط بيروت – واشنطن.. وغضب أميركي من هيكل (اللواء)

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026