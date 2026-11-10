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وزيرة خارجية كندا: عدم تعاون إيران مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" زاد المخاوف بشأن أنشطتها النووية
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وزير الدفاع ميشال منسى: صلاحيات مجلس الوزراء مقتصرة على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية وليس بإصدار أوامر أو تعليمات هي حصرًا من صلاحيات ومهام قيادة الجيش
2026-11-10 | 01:42
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وزير الدفاع ميشال منسى: صلاحيات مجلس الوزراء مقتصرة على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية وليس بإصدار أوامر أو تعليمات هي حصرًا من صلاحيات ومهام قيادة الجيش
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