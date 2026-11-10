ما بعد اليونيفيل.. واشنطن وباريس تبحثان عن آلية جديدة

وقال روبيو: "ناقشنا بعض الأفكار التي لدينا بشأن الشكل الذي يمكن أن تتخذه هذه الآلية ولسنا مستعدين بعد لمناقشة التفاصيل علناً لأن المسألة حساسة بطبيعتها وتتطلب موافقة اللبنانيين والإسرائيليين لكي تنجح".

وأكد أن مهمة اليونيفيل تقترب من نهايتها وبالتالي يمكن أن تحلّ محلّها جهة أخرى تتولّى هذا الدور ولا تزال التفاصيل قيد البحث، قائلا: "لا أستطيع في الوقت الراهن تقديم المزيد من المعلومات".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى آلية للتحقق تحظى بثقة الجميع وبثقة الطرفين للتأكد من كل منهما بتعهداته بموجب الاتفاقات القائمة".