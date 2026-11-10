دورية لليونيفيل تحت الرصاص في بلدة جنوبية

صدر عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" البيان التالي:



تعرّضت دورية روتينية تابعة لليونيفيل، مساء اليوم، لإطلاق نحو اثنتي عشرة رصاصة بالقرب من وادي جيلو (قضاء صور) وبعد رصد وميض فوهة السلاح، ردّت الدورية بإطلاق النار، فتوقف الشخص عن إطلاق النار. ولم يُصب أي من عناصر حفظ السلام بأذى.



ونؤكد مجدداً الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي على جميع الأطراف بضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات.



إن الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تشكّل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وللقانون الدولي الإنساني.



وتدعو اليونيفيل الحكومة اللبنانية إلى المبادرة سريعاً إلى فتح تحقيق لتحديد هوية المسؤولين عن هذا الاعتداء ومحاسبتهم.