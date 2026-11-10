وكالة الأنباء العراقية تؤكد العثور على جثة النائب السابق أحمد العلواني في بيروت

كاميرات المراقبة في مكتب السمسار، توثق لحظة وصول منفذي عملية قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني بمنطقة طريق الجديدة في بيروت إلى المكتب للتفاوض و واستئجار الشقة لمدة يومين مقابل 200 دولار.ولقطات أخرى حصلت عليها قناة الجديد تُظهرهم لحظة ترجلهم عن الدراجة النارية وصعودهم إلى الشقة.
أفادت مصادر أمنية لـ"الجديد" بأن الفنان اللبناني الوليد الحلاني دهس عن طريق الخطأ أحد المارّة في العاصمة بيروت ما أدّى إلى إصابته بجروح خطيرة وسط معلومات تشير إلى أنّ حالته الصحية حرجة.وعلى إثر الحادث أوقفت الأجهزة الأمنية الحلاني وباشرت التحقيق معه لكشف ملابسات الحادث وظروف وقوعه.