أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

السفير العراقي في بيروت: ننتظر التقرير النهائي للأجهزة الأمنية اللبنانية لإعلان ملابسات مقتل النائب السابق أحمد العلواني

2026-11-10 | 15:15
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
السفير العراقي في بيروت: ننتظر التقرير النهائي للأجهزة الأمنية اللبنانية لإعلان ملابسات مقتل النائب السابق أحمد العلواني
السفير العراقي في بيروت: ننتظر التقرير النهائي للأجهزة الأمنية اللبنانية لإعلان ملابسات مقتل النائب السابق أحمد العلواني
مقالات ذات صلة
السفير العراقي في بيروت: ننتظر التقرير النهائي للأجهزة الأمنية اللبنانية لإعلان ملابسات مقتل النائب السابق أحمد العلواني

أخبار لبنان

العراقي

بيروت:

ننتظر

التقرير

النهائي

للأجهزة

الأمنية

اللبنانية

لإعلان

ملابسات

النائب

السابق

العلواني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عون: لا تستهدفوا الجيش
عون: ندعو إلى عدم استهداف الجيش قيادةً وضباطاً وأفراداً لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

لقطات حصرية.. هكذا وصل منفّذو جريمة طريق الجديدة إلى الشقة (شاهد الفيديو)
Play Play
17:16
Play

لقطات حصرية.. هكذا وصل منفّذو جريمة طريق الجديدة إلى الشقة (شاهد الفيديو)


كاميرات المراقبة في مكتب السمسار، توثق لحظة وصول منفذي عملية قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني بمنطقة طريق الجديدة في بيروت إلى المكتب للتفاوض و واستئجار الشقة لمدة يومين مقابل 200 دولار.

ولقطات أخرى حصلت عليها قناة الجديد تُظهرهم لحظة ترجلهم عن الدراجة النارية وصعودهم إلى الشقة.

17:16

لقطات حصرية.. هكذا وصل منفّذو جريمة طريق الجديدة إلى الشقة (شاهد الفيديو)


كاميرات المراقبة في مكتب السمسار، توثق لحظة وصول منفذي عملية قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني بمنطقة طريق الجديدة في بيروت إلى المكتب للتفاوض و واستئجار الشقة لمدة يومين مقابل 200 دولار.

ولقطات أخرى حصلت عليها قناة الجديد تُظهرهم لحظة ترجلهم عن الدراجة النارية وصعودهم إلى الشقة.

فنان لبناني خلف القضبان بعد حادث دهس خطير
16:01

فنان لبناني خلف القضبان بعد حادث دهس خطير

أفادت مصادر أمنية لـ"الجديد" بأن الفنان اللبناني الوليد الحلاني دهس عن طريق الخطأ أحد المارّة في العاصمة بيروت ما أدّى إلى إصابته بجروح خطيرة وسط معلومات تشير إلى أنّ حالته الصحية حرجة.

وعلى إثر الحادث أوقفت الأجهزة الأمنية الحلاني وباشرت التحقيق معه لكشف ملابسات الحادث وظروف وقوعه.

16:01

فنان لبناني خلف القضبان بعد حادث دهس خطير

أفادت مصادر أمنية لـ"الجديد" بأن الفنان اللبناني الوليد الحلاني دهس عن طريق الخطأ أحد المارّة في العاصمة بيروت ما أدّى إلى إصابته بجروح خطيرة وسط معلومات تشير إلى أنّ حالته الصحية حرجة.

وعلى إثر الحادث أوقفت الأجهزة الأمنية الحلاني وباشرت التحقيق معه لكشف ملابسات الحادث وظروف وقوعه.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026