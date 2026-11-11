بالفيديو.. غارة تستهدف بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون

مراسل الجديد: غارة استهدفت بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون https://t.co/Bst715nUfm— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) November 11, 2026
مراسل الجديد: غارة استهدفت بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون https://t.co/Bst715nUfm
عاد اسم النائب العراقي السابق أحمد العلواني إلى الواجهة بعد العثور على جثته في بيروت وسط تحقيقات لكشف ملابسات مقتله فماذا نعرف عنه؟
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن دوريات شعبة المعلومات في البقاع أوقفت شابين سوريين، بعد ساعتين فقط من تعرّض سيارات عابرة على الأوتوستراد العربي لاعتداءات، وذلك للاشتباه بتورطهما فيها.
كثّف مفتشو مصلحة وزارة الصحة الإقليمية في الجنوب جولاتهم الرقابية على مستوى صيدا والجنوب، بهدف ملاحقة أصحاب محال اللحوم والدجاج المخالفة لمعايير الشروط الصحية المعتمدة من الوزارة، واتخاذ الاجراءات الايلة إلى حماية صحة المواطنين وسلامة امنهم الغذائي.