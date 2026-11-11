بالفيديو.. غارة تستهدف بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن دوريات شعبة المعلومات في البقاع أوقفت شابين سوريين، بعد ساعتين فقط من تعرّض سيارات عابرة على الأوتوستراد العربي لاعتداءات، وذلك للاشتباه بتورطهما فيها.