من طرابلس إلى الضاحية.. مداهمات وتوقيفات وضبط أسلحة

أوقفت وحدة من الجيش في – المطلوب (و.ع.ه.)، لإقدامه على رمي رمانات يدوية في مدينة طرابلس، والسرقة وتعاطي المخدرات وترويجها. كما أقدم على محاولة الفرار من التوقيف عبر شهر رمانة يدوية باتجاه عناصر . وضبطت في حوزته رمانتين يدويتين وكمية من المخدرات.

كما دهمت وحدة أخرى عددًا من منازل المطلوبين في منطقة الضاحية الجنوبية وأوقفت (ع.ع.) والمواطن (ف.م.)، المطلوبين لإطلاقهما النار بتواريخ سابقة. وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.