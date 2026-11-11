بعد حادث الدهس المميت.. أول توضيح من مكتب وليد الحلاني

أولاً: مساء أمس، كان الفنان وليد الحلاني
يسلك الطريق العام عند مدخل نفق صائب سلام
. وكان الطريق في تلك الأثناء خالياً تماماً من الإنارة، ففوجئ بشخص يعبر الطريق. حاول الفنان تفاديه، غير أن مرآة السيارة الجانبية اصطدمت به.
ثانياً: توقّف الفنان الحلاني
فوراً في مكان الحادث، واتصل بالصليب الأحمر اللبناني لإسعاف المصاب، وبقي في المكان حتى وصلت فرق الإسعاف وقدّمت له الإسعافات اللازمة. كما بادر
بنفسه إلى إبلاغ القوى الأمنية، وتوجّه شخصياً إلى المخفر المختص، واضعاً نفسه بتصرّف القضاء
والأجهزة الأمنية كي تُتّخذ الإجراءات القانونية كافة. ويتابع القضية وكيله القانوني، مكتب المحامي مارك حبقة.
ثالثاً: يتقدّم الفنان وليد الحلاني بأحرّ التعازي من عائلة الفقيد، ويسأل الله له الرحمة
ولذويه الصبر والسلوان. ويؤكّد التزامه الكامل بالإجراءات القانونية كافة، وثقته التامة بالقضاء اللبناني.
صدر هذا التوضيح منعاً لأي تأويل أو تحريف لمعطيات الحادث، أو تحميله أكثر مما يحتمل.