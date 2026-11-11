بعد حادث الدهس المميت.. أول توضيح من مكتب وليد الحلاني

صدر عن مكتب الفنان بيان توضيحي بشأن حادث الدهس الذي وقع مساء أمس عند مدخل نفق وجاء في البيان:





أولاً: مساء أمس، كان الفنان يسلك الطريق العام عند مدخل نفق . وكان الطريق في تلك الأثناء خالياً تماماً من الإنارة، ففوجئ بشخص يعبر الطريق. حاول الفنان تفاديه، غير أن مرآة السيارة الجانبية اصطدمت به.



ثانياً: توقّف الفنان فوراً في مكان الحادث، واتصل بالصليب الأحمر اللبناني لإسعاف المصاب، وبقي في المكان حتى وصلت فرق الإسعاف وقدّمت له الإسعافات اللازمة. كما بنفسه إلى إبلاغ القوى الأمنية، وتوجّه شخصياً إلى المخفر المختص، واضعاً نفسه بتصرّف والأجهزة الأمنية كي تُتّخذ الإجراءات القانونية كافة. ويتابع القضية وكيله القانوني، مكتب المحامي مارك حبقة.



ثالثاً: يتقدّم الفنان وليد الحلاني بأحرّ التعازي من عائلة الفقيد، ويسأل الله له ولذويه الصبر والسلوان. ويؤكّد التزامه الكامل بالإجراءات القانونية كافة، وثقته التامة بالقضاء اللبناني.



صدر هذا التوضيح منعاً لأي تأويل أو تحريف لمعطيات الحادث، أو تحميله أكثر مما يحتمل.