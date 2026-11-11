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أخبار لبنان

انفراجات جوية مرتقبة.. ماذا عن درجات الحرارة؟

2026-11-11 | 05:48
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انفراجات جوية مرتقبة.. ماذا عن درجات الحرارة؟
انفراجات جوية مرتقبة.. ماذا عن درجات الحرارة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة التي تعود الى معدالتها الموسمية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان بحيث تسود الاجواء الخريفية الباردة في الفترة المسائية و الصباحية، بخاصة في الداخل وفوق الجبال لتعود درجات الحرارة فترتفع تدريجا وتتخطى معدلاتها اعتبارا من الجمعة وحتى نهاية االاسبوع، مع استقرار في الحالة الجوية بسبب سيطرة منطقة من الضغط الجوي المرتفع على لبنان.


معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني : بيروت 17 و 25 درجة، طرابلس بين 14 و23 درجة، زحلة بين 8 و20 درجة.


- الطقس المتوقع في لبنان:


الاربعاء: 


قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء الباردة خلال ساعات الصباح األولى وفي الليل، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر، فيتحول الطقس مساء الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ويتكون الضباب على المرتفعات.


الخميس:


غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة التي تعود الى معدالتها الموسمية.


الجمعة: 


صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية.


السبت:


قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تلامس ال26 درجة.



- الحرارة على الساحل من 12 الى 23 درجة، فوق الجبال من 6 الى 18 درجة، في الداخل من 5 الى 22 درجة.
 
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