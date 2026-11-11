مصادر أمنية للجديد: بعد توقيف خمسة عناصر من حزب الله في جرود البترون وبشرّي تبيّن أنّ هواتفهم لم تكن بحوزتهم وأنّ عناصر أخرى من الحزب سحبتها من مكان إقامتهم فور انتشار خبر التوقيف

أقفلت وزارة الصحة العامة صالوناً نسائياً في مدينة صور، لمزاولته أعمالاً غير مرخّصة ومن دون إشراف طبي، وذلك في إطار حملاتها الرقابية على مراكز التجميل والعيادات المخالفة.



وقام مراقب صحي، بمؤازرة دورية من مركز صور الإقليمي في المديرية العامة لأمن الدولة، بتنفيذ عملية الإقفال بتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، وبإشارة من المدعي العام، حيث جرى ختم المركز بالشمع الأحمر وتوقيف المتورطين.