مستجدات توقيف عناصر "حزب الله" في البترون.. أوراق ممزقة وهواتف مسحوبة؟

أفادت مصادر أمنية للجديد، بأنّه، "بعد توقيف خمسة عناصر تابعين لحزب الله في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضائي البترون وبشرّي، تبيّن أنّ هواتفهم الخلوية لم تكن بحوزتهم عند توقيفهم. وفور انتشار خبر التوقيف، توجّهت عناصر أخرى من الحزب إلى المنزل الذي كان الموقوفون يقيمون فيه، وسحبت الهواتف منه".



وأضافت المصادر أنّ "الشبان سارعوا، عند وصول الدورية، إلى تمزيق أوراق كانت بحوزتهم في محاولة لإتلافها"، مشيرةً إلى أنّه "لم يُحسم بعد ما إذا كانت تتضمّن خرائط أمنية أو خططاً تفصيلية للمنطقة، على أن تتّضح طبيعة هذه الأوراق ومضمونها مع استكمال التحقيق".