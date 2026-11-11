دهم لمقر بلدية وتوقيفات.. ماذا يحصل شمال لبنان؟

صدر عن - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

"في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الفساد واستغلال الوظائف العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وحماية المال العام، نفّذت دورية من مديرية الإقليمية - قسم الاستعلام والتحقيق عملية دهم لمقرّ بلدية بدنايل في قضاء الكورة، حيث باشرت أعمال التدقيق والتحقيق في عدد من الملفات المالية والإدارية العائدة للبلدية، على خلفية شبهات تتعلّق بارتكاب مخالفات مالية واختلاس أموال عامة.



وبنتيجة التحقيقات، وبناءً على إشارة المالية، جرى توقيف كلّ من:



- البلدية (ب. أ.).



- أمين الصندوق (ج. ي.).



- عضوا البلدية (م. أ.) و(ح. ق.).



- متعهّد أعمال في البلدية (ر. ش.).



وذلك للاشتباه بتورّطهم في جرائم اختلاس أموال وفساد، على أن تستكمل الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بإشراف المراجع المختصة.



وتؤكد أن الفساد مسؤولية وطنية ومؤسساتية مستمرة،



كما تشدد على أن لا غطاء يحول دون ملاحقة أي شبهة فساد، وأنها ماضية في أداء واجبها بكل حزم ومهنية، بالتنسيق مع المختص، لكشف المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للأصول القانونية".