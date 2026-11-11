أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

تعثّر الحوار بين بعبدا وحارة حريك.. و"حزب الله" يرفض!

2026-11-11 | 12:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تعثّر الحوار بين بعبدا وحارة حريك.. و&quot;حزب الله&quot; يرفض!
تعثّر الحوار بين بعبدا وحارة حريك.. و"حزب الله" يرفض!

هي مرحلة اللاحسم، لا حرب ولا سلم من ايران الى لبنان.

في ايران لا يزال المشهد ملبدا مع تناقض المواقف والتصريحات بين المسؤولين الايرانيين والاميركيين. وما بينهما الوساطة القطرية الثاتبة ولكن من دون نتائج جدية حتى هذه الساعة. 

المشهد الملبد هذا ينعكس على الواقع اللبناني. في الامن لا حرب ولا سلم كما تقول المصادر الدبلوماسية وهي مرحلة قد تستمر الى ان يستجد معطى جديد في المفاوضات الايرانية الاميركية او في الساحة الاسرائيلية الداخلية. 

بالانتظار تقول معلومات الجديد ان كل المساعي التي تحصل لتقريب وجهات النظر او لاعادة جمع ما انقطع بين بعبدا وحارة حريك لم تؤد الى اي نتيجة.
وتضيف المعلومات ان الحزب لا يزال يرفض اي حوار مع رئيس الجمهورية لا سيما وانه يطالب بالعودة عن قرارات الحكومة التي اعتبرته خارجا عن القانون.

مصادر سياسية رأت في كلمة المفتي الشيخ احمد قبلان عن ادارة تنفيذية قادرة على جمع اللبنانيين وتنفيذ صيغة توافق وشراكة وطنية، دعوة مبطنة الى حكومة جديدة لمراجعة قرارات الحكومة السابقة. وعليه، تقول المصادر ان مبدأ الحوار تحول الى موضع نزاع. 

اما رئيس الحكومة نواف سلام فتقول المعلومات انه سيتوجه نهاية الاسبوع الى قطر لاستكمال متابعة ملف الكهرباء كما يتوجه ايضا وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة تلبية لدعوة وجّهها إليه نظيره السوري أنس الخطاب.
 
 
مقالات ذات صلة
تعثّر الحوار بين بعبدا وحارة حريك.. و"حزب الله" يرفض!

أخبار لبنان

لبنان

المشهد السياسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مداهمات في صيدا والجنوب.. مخالفات صحية في محال اللحوم والدجاج
بين بعبدا وحزب الله.. أين أصبح طرح بري؟ (الجمهورية)

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

نعيم قاسم: أوقفنا إسرائيل من الوصول الى صيدا
Play
16:19

نعيم قاسم: أوقفنا إسرائيل من الوصول الى صيدا

رأى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن إسرائيل لم تتمكن من التقدم والوصول إلى صيدا بفعل المقاومة وصمود شعبها ومساندة القوى اللبنانية، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية أسهمت في خفض التصعيد في لبنان.

16:19

نعيم قاسم: أوقفنا إسرائيل من الوصول الى صيدا

رأى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن إسرائيل لم تتمكن من التقدم والوصول إلى صيدا بفعل المقاومة وصمود شعبها ومساندة القوى اللبنانية، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية أسهمت في خفض التصعيد في لبنان.

الهزّاع يستقبل سفير دولة الكويت محمد الشرجي
Play
16:04

الهزّاع يستقبل سفير دولة الكويت محمد الشرجي

استقبل القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى لبنان، إياد الهزّاع، سفير دولة الكويت لدى لبنان، محمد سلطان الشرجي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية ودولة الكويت، وآفاق تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

16:04

الهزّاع يستقبل سفير دولة الكويت محمد الشرجي

استقبل القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى لبنان، إياد الهزّاع، سفير دولة الكويت لدى لبنان، محمد سلطان الشرجي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية ودولة الكويت، وآفاق تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026