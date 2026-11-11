تعثّر الحوار بين بعبدا وحارة حريك.. و"حزب الله" يرفض!

هي مرحلة اللاحسم، لا حرب ولا سلم من الى .

في لا يزال المشهد ملبدا مع تناقض المواقف والتصريحات بين المسؤولين الايرانيين والاميركيين. وما بينهما الوساطة القطرية الثاتبة ولكن من دون نتائج جدية حتى هذه الساعة.



المشهد الملبد هذا ينعكس على الواقع اللبناني. في الامن لا حرب ولا سلم كما تقول المصادر الدبلوماسية وهي مرحلة قد تستمر الى ان يستجد معطى جديد في المفاوضات الايرانية الاميركية او في الساحة الاسرائيلية الداخلية.



بالانتظار تقول معلومات الجديد ان كل المساعي التي تحصل لتقريب وجهات النظر او لاعادة جمع ما انقطع بين بعبدا وحارة حريك لم تؤد الى اي نتيجة.

وتضيف المعلومات ان الحزب لا يزال يرفض اي حوار مع رئيس الجمهورية لا سيما وانه يطالب بالعودة عن قرارات الحكومة التي اعتبرته خارجا عن القانون.



مصادر سياسية رأت في المفتي الشيخ احمد قبلان عن ادارة تنفيذية قادرة على جمع اللبنانيين وتنفيذ صيغة توافق وشراكة وطنية، دعوة مبطنة الى حكومة لمراجعة قرارات الحكومة السابقة. وعليه، تقول المصادر ان مبدأ الحوار تحول الى موضع نزاع.



اما رئيس الحكومة نواف سلام فتقول المعلومات انه سيتوجه نهاية الاسبوع الى قطر لاستكمال متابعة ملف الكهرباء كما يتوجه ايضا والبلديات الحجار إلى دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة تلبية لدعوة وجّهها إليه نظيره السوري أنس الخطاب.