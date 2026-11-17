مراسل الجديد: القوى الأمنية أغلقت اليوم مسلخين في محيط المطار وذلك بإيعاز من محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي الذي أصدر قرار إقفال بحق 9 مواقع غير مرخّصة تضمّ مزارع ومسالخ