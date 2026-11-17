الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث مع الرئيس بري التطورات الإقليمية وضرورة تعزيز التنسيق بين دول المنطقة لمواجهة مساعي الهيمنة وإشعال الحروب التي يمارسها النظام الصهيوني ضد لبنان وسائر دول المنطقة