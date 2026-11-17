وزراء القوات اللبنانية يعلنون مقاطعة جلسة مجلس الوزراء الخميس اعتراضًا على عدم إدراج بند إحالة ملف متفجّرات ضهر البيدر على المجلس العدلي ضمن جدول الأعمال