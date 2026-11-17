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2026-11-17 | 12:38
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تصحيح - معلومات الجديد: وولتز أعاد طرح سيناريو تسلم الجيش اللبناني للمهام الميدانية بعد انتهاء مهمة اليونيفيل والتي رفضها لبنان الرسمي مجدداً
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تصحيح - معلومات الجديد: وولتز أعاد طرح سيناريو تسلم الجيش اللبناني للمهام الميدانية بعد انتهاء مهمة اليونيفيل والتي رفضها لبنان الرسمي مجدداً
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