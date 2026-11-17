الرئيس عون: سأبحث مع ماكرون الاجتماع التحضيري لدعم الجيش والوضع في لبنان إضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل" ومسار المفاوضات اللبنانية الاميركية الاسرائيلية