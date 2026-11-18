اجتماع بين قيادتي "حزب الله" و"حركة أمل".. وبيان من 7 بنود

صدر بيان مشترك عن وحركة أمل، عقب اجتماع عُقد بين قيادتيهما، ضمّ رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشيخ علي دعموش ورئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل مصطفى الفوعاني، جرى خلاله البحث في التطورات الراهنة والاعتداءات على وجاء في البيان:





1. في السيادة الوطنية: إن سيادة ووحدة أراضيه حق وطني ثابت لا يقبل الانتقاص أو المساومة، وإن استمرار الاحتلال والاعتداءات يشكلان انتهاكاً فاضحاً للقوانين والمواثيق الدولية.



2. في وقف العدوان والانسحاب: ضرورة إلزام بالوقف الكامل للاعتداءات والخروقات، والانسحاب من كامل الأراضي المحتلة، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701، بما يضمن عودة الأهالي الآمنة إلى قراهم وبلداتهم.



3. في الوحدة الوطنية: إن حماية لبنان ومواجهة الأخطار المحدقة به مسؤولية وطنية جامعة، تتقدم على الاعتبارات والحسابات كافة، وتستوجب تعزيز التفاهم والتضامن بين اللبنانيين، وتحصين الساحة الداخلية، ورفض كل ما من شأنه إثارة الانقسام أو إضعاف الموقف الوطني.



4. في مسؤولية الحكومة: إن الحكومة اللبنانية مطالبة بالاضطلاع الكامل بمسؤولياتها الوطنية، والعمل على حماية السيادة وصون الحقوق اللبنانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات العدوان، وتأمين احتياجات الأهالي والنازحين، وتسريع إعادة الإعمار، وتوفير مقومات العودة والصمود، وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في المناطق المتضررة، بعيداً عن أي مسار تفاوضي مباشر مع .



5. في دور المؤسسات الوطنية: التأكيد على دور والمؤسسات الأمنية في حماية الوطن وصون الاستقرار، بما ينسجم مع مسؤولياتها الوطنية والمرجعيات الدولية، ويعزز حضور الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي اللبنانية.



6. في إعادة الإعمار والتعافي: إن إعادة المناطق المتضررة واحتضان أهلها وتأمين مقومات صمودهم وعودتهم مسؤولية وطنية وأولوية لا تحتمل التأجيل، تستوجب حشد الإمكانات والموارد، وتفعيل الدعم والدولي، ومتابعة البرامج التمويلية والإنمائية اللازمة، وإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق والخدمات الأساسية.



7. في العلاقات والدولية: التشديد على أهمية بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتفعيل التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، لحشد الدعم للبنان وقضاياه الوطنية، بما يحفظ سيادته وحقوقه وثوابته.



ختاماً، تؤكد حركة أمل وحزب الله أن لبنان لا يستطيع مواجهة التحديات إلا بوحدة أبنائه وتكامل مؤسساته، وأن مسؤولية حماية الوطن وصون سيادته واستعادة أرضه وإعمار ما دمره العدوان مسؤولية وطنية مشتركة.



كما يشدد الطرفان على أن الوحدة الوطنية تبقى خط الدفاع الأول عن لبنان، وأن الحكومة مطالبة بتحويل مسؤولياتها إلى خطوات عملية وملموسة، وأن يبقى التضامن الوطني والتكاتف بين اللبنانيين فوق كل اعتبار، ضمانةً لحماية لبنان وكرامة شعبه ومستقبله.