دهمت دورية من منازل مطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات في منطقة حي الشراونة وبلدتَي حورتعلا ودار الواسعة – ، وأوقفت السوري (ب.ش.) لتورطه في صناعة المخدرات ونقلها. كما ضبطت كمية من المخدرات ومعدات ومواد أولية تُستخدم في تصنيعها، بالإضافة إلى أدوات تستخدم في عمليات النصب والاحتيال وتزوير العملات، وأعتدة عسكرية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.