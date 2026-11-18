دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات في منطقة حي الشراونة وبلدتَي حورتعلا ودار الواسعة – بعلبك، وأوقفت السوري (ب.ش.) لتورطه في صناعة المخدرات ونقلها. كما ضبطت كمية من المخدرات ومعدات ومواد أولية تُستخدم في تصنيعها، بالإضافة إلى أدوات تستخدم في عمليات النصب والاحتيال وتزوير العملات، وأعتدة عسكرية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
أفادت صحيفة اللواء في أسرارها، بأن "معطيات البنك الدولي تتحدث أن ما يقرب من نصف الخسائر (قرابة نصف مليار دولار) تركز في الضاحية الجنوبية".
أفادت صحيفة الجمهورية في أسرارها بأن "قضاءَين بقاعيَّين سيكونان أول المستفيدين من زيادة ساعات التغذية الكهربائية عبر المشاريع الجديدة، خصوصاً الطاقة المتجدّدة، مع توجّه الوزارة المعنية إلى بدء أول المشاريع هناك".