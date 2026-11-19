في بيروت وجبل لبنان.. ضبط شبكات تروّج المخدرات! (صور)

صدر عن - العامة البلاغ التالي:



"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها للحد من تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط عدة شبكات لترويج المخدرات في وجبل .



على أثرذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في الشعبة، للعمل على تحديد مكان وجود أفراد هذه الشبكات ومراقبتهم وتوقيفهم بالجرم المشهود.



بتاريخي 3 و10-11-2026، وبنتيجة المتابعة وتكثيف الدوريات في المناطق التي ينشط فيها المروجين، نفذت دوريات الشعبة كمائن ومداهمات في مناطق برج حمود والسبتية وبئر حسن، أوقفت بنتيجتها افراد ثلاث شبكات لترويج المخدرات بالجرم المشهود، وهم كل من:



م. ر. (مواليد عام ٢٠٠٥، سوري)



ص. م. (مواليد عام 2008، سوري)



ح. ع. (مواليد عام 1994، لبناني) من أصحاب السوابق، وبحقه مذكرات عدلية بجرائم مخدرات



ي. ع. (مواليد عام 1994، لبناني) من أصحاب السوابق، وبحقه مذكرات عدلية بجرائم مخدرات



وأثناء عملية التوقيف أقدم (ح. ع.)، و(ي. ع.) على شهر مسدسين حربيين، وإطلاق النار باتجاه عناصر الدورية الذين ردوا بالمثل، حيث اصيب (ح. ع.)، في كتفه ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج. وتم ضبط سيارة نوع كيا، ودراجة آلية من دون لوحات، تستخدمان في عمليات الترويج.



بتفتيشهم والسيارة والدراجة ومنزل (ص. م.) في محلة برج حمود، تم ضبط كمية من المخدرات موضبة في أكياس، وعلب وكبسولات بلاستيكية (كوكايين، باز، حشيشة الكيف ماريجوانا، كريستال ميث وحبوب مخدرة)، 3 مسدسات حربية، دفتر ورق لف، أكياس فارغة ومظاريف تستخدم لتوضيب المخدرات، هواتف خلوية ومبالغ مالية.



بالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم.



أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة المختص".