المنخفض الجوي آتٍ.. استعدوا!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالاً بسحب مرتفعة، مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل.

وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط ثم يستقر ابتداء من يوم الجمعة، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة إعتباراً من بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً ويحمل معه أمطار غزيرة، رياح ناشطة وعواصف رعدية وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.



معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: بين 14 و 23 درجة، 17 و25 درجة، بين 8 و 20 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: غائم جزئيًا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، تتكاثف الغيوم وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة مع رياح ناشطة ، كما يتشكل الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.



الجمعة: قليل الغيوم اجمالاً بسحب مرتفعة، مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل.



السبت: غائم جزئياً بالاجمال بسحب مرتفعة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وضباب على المرتفعات.



الأحد: غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة، تتكاثف الغيوم مع هطول أمطار خفيفة متفرقة ورياح ناشطة، يستمر ظهور الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.