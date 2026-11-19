"لا للتشكيك والتشويه بدور الجيش".. بري: الجنوب لن يكون إلا لبنانياً!

عشية الذكرى ال 83 للاستقلال وجه رسالة إلى اللبنانيين قال فيها:



أيها اللبنانيون



إن الاستقلال هذا العام يجب ألا يكون أمراُ يومياً يُوجّه لبواسل فحسب، إنما أمرٌ يتلوه كل لبنانية ولبناني على نفسه في أي موقع كان بمقياس الوطنية لا بمقياس الطائفية أو المذهبية أو الحزبية أو المناطقية.



واضاف بري "نعم لتكن مناسبة الإستقلال هذا العام أمراً يومياً نحدد فيه أولوياتنا الوطنية التي من غير المسموح أن يتقدم عليها أي أولوية أخرى تحت أي مسمى ومهما كانت الظروف والوقائع السياسية والميدانية وفقاً للتالي:



أولاً : إن "الإحتلال" من أي جهة كان هو نقيض "الاستقلال"، فكيف إذا ما كان هذا الاحتلال عدواً للإنسانية؟، لا يحترف إلا حروب الإبادة ومحو القرى وذاكرتها وتراثها وتدمير منازلها وتحويل البساتين إلى أرض محروقة، إحتلال بكل مستوياته السياسية تبارى في صناديق الإقتراع حول من يدمر ويقتل من اللبنانيين أكثر ، ومن يطيل أمد الإحتلال لأرضنا وإنساننا الى ما لا نهاية ، إن الاستقلال والتحرر منه يجب أن لا يكون وجهة نظر عند أي لبناني في أي موقع كان.



ثانياً: إن الجيش اللبناني قائداً وضباطاً ورتباء وجنوداً هم حجر الزاوية الذي من خلاله يُحفظ الإستقلال ويصان، وبه تتحق وتحمى السيادة الوطنية التي يجب أن تكون ناجزة على كامل التراب الوطني، وأن تُوفر له كل الإمكانات التي تمكنه من القيام بواجباته وطنية، لا أن تُستل السيوف والخناجر وتسلٌط أقلام وألسِنةُ السوء لطعنه من الخلف والتشكيك والتشويه بدوره والقفز فوق تضحياته في تماهٍ مشبوه مع الحملات التي إستهدفته وتستهدفه من قبل ، ودفع ثمنها العشرات من خيرة ضباطه وجنوده وجرحى تحت عنوان الشرف والتضحية الوفاء.



ثالثاً: إن الإستقلال كما هو في الأساس فعل إرادة وطنية جامعة يجب أن يكون هذا العام وأكثر من أي وقت مضى مناسبة يؤكد فيها الرسمي بكل سلطاته وقواه الحزبية والسياسية والشعبية وجمعياته، لبنان المغترب على أن الاستقلال سيبقى مهدداً وغير ناجزٍ طالما هناك إحتلال إسرائيلي لذرة واحدة من ترابه، وأن تحرير من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة التي كفلتها القوانين الدولية، وتأمين العودة الكريمة للأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة الإعمار، وتحرير الاسرى واجب وطني، وأن التخلي عن هذا الواجب او التنازل عن أي عنوان من عناوين القوة التي يمتلكها لبنان وفي مقدمها وحدته الوطنية هو تفريط بالسيادة والإستقلال.



وختم بري رسالته: في الذكرى ال83 للإستقلال تبقى التحية دائما وأبدا إلى اللبنانيين كل اللبنانيين مقيمين ومغتربين وخاصة الى حيث تجسد ويتجسد الاستقلال الحقيقي بفضل سواعدهم ويتألق فوق جباههم وعلى ركام منازلهم المدمرة ويشرق في ذاكرتهم التي لن يقوى على محوها عصف الغارات وعمليات النسف والتدمير، هي للمقاومين كل المقاومين للشهداء كل الشهداء للجرحى وللصامدين في القرى الحدودية، هي للجيش اللبناني والقوى الأمنية ولجنود اليونيفيل، هي لأقصى الجنوب الذي لن يكون ابداً منطقة عازلة لأي كيان ولن يكون إلا لأهله ولن يكون إلا لبنانياً، بتحريره من الإحتلال نستكمل الإستقلال ونستعيد سيادة لبنان النهائي لجميع أبنائه.