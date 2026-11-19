لاوندس عشية عيد الاستقلال: دقة المرحلة تدعونا للحزم في تطبيق القانون والالتزام بقرارات السلطة السياسية

وجه لامن الدولة اللوء الركن ادكار لاوندس، لمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين لعيد الاستقلال "أمرا عاما"ـ توجه فيه الى العسكريين في المديرية:



"يطلّ علينا الاستقلال هذا العام، ونحن في لأمن الدولة نشهد فجراً جديداً في الممارسة الوطنية، قوامه تحصين مؤسساتنا الوطنية والسهر على منعتها، انطلاقاً من إيماننا بأن الإخلاص في الأداء وتأدية الواجب فعلُ إيمانٍ بأن يستحق منا الأفضل.



لقد أثبتّم، رغم قسوة الظروف وتعاظم التحديات، أن عزيمتكم عصيّة على التراجع. فأنتم تعملون بصمتٍ وثبات، وتقفون سدّاً منيعاً في وجه المخاطر المحدقة بلبنان، وتكافحون الجريمة المنظمة وآفة المخدرات، وتحمون مؤسسات الدولة ومرافقها من الفساد، وتؤدّون مهامكم في مجال الضابطة العدلية بتجرّدٍ واحترامٍ للقانون، إلى جانب المؤسسة الأم، ، والمؤسسات الأمنية .



أيها العسكريون،



إن دقّة هذه المرحلة تدعونا إلى مزيدٍ من الحزم في تطبيق القانون، وإلى الاستعداد لما يُطلب منا من مهام، وإلى الالتزام بقرارات السلطة السياسية خدمةً للمصلحة الوطنية العليا، بلا .



إن حماية الاستقلال تبدأ من حماية وحدة مؤسساتنا الوطنية، فلا تدعوا الإساءات تثنيكم عن أداء واجبكم. وليبقَ شرف الانتماء وصدق العمل وجهتَنا الصحيحة، إكراماً للشهداء الذين سيبقون نبراساً لنا في كل خطوة.



وللشهداء الأبرار، وشهداء أمن الدولة، ولعائلاتهم الصابرة، ألف تحية إجلال، وعهدٌ بأن تبقى دماؤهم الأمانة التي لا نفرّط بها.



عاش لبنان،عاشت المديرية العامة لأمن الدولة".