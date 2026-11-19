"يطلّ علينا الاستقلال هذا العام، ونحن في المديرية العامة
لأمن الدولة نشهد فجراً جديداً في الممارسة الوطنية، قوامه تحصين مؤسساتنا الوطنية والسهر على منعتها، انطلاقاً من إيماننا بأن الإخلاص في الأداء وتأدية الواجب فعلُ إيمانٍ بأن لبنان
يستحق منا الأفضل.
لقد أثبتّم، رغم قسوة الظروف وتعاظم التحديات، أن عزيمتكم عصيّة على التراجع. فأنتم تعملون بصمتٍ وثبات، وتقفون سدّاً منيعاً في وجه المخاطر المحدقة بلبنان، وتكافحون الجريمة المنظمة وآفة المخدرات، وتحمون مؤسسات الدولة ومرافقها من الفساد، وتؤدّون مهامكم في مجال الضابطة العدلية بتجرّدٍ واحترامٍ للقانون، إلى جانب المؤسسة الأم، الجيش اللبناني
، والمؤسسات الأمنية اللبنانية
.
أيها العسكريون،
إن دقّة هذه المرحلة تدعونا إلى مزيدٍ من الحزم في تطبيق القانون، وإلى الاستعداد لما يُطلب منا من مهام، وإلى الالتزام بقرارات السلطة السياسية خدمةً للمصلحة الوطنية العليا، بلا تردد
.
إن حماية الاستقلال تبدأ من حماية وحدة مؤسساتنا الوطنية، فلا تدعوا الإساءات تثنيكم عن أداء واجبكم. وليبقَ شرف الانتماء وصدق العمل وجهتَنا الصحيحة، إكراماً للشهداء الذين سيبقون نبراساً لنا في كل خطوة.
وللشهداء الأبرار، شهداء الوطن
وشهداء أمن الدولة، ولعائلاتهم الصابرة، ألف تحية إجلال، وعهدٌ بأن تبقى دماؤهم الأمانة التي لا نفرّط بها.
عاش لبنان،عاشت المديرية العامة لأمن الدولة".