وكان موفدين قد حذّرا المسؤولين اللبنانيين من تدخّل في أي حرب جديدة، لما قد يترتّب على ذلك من تدمير وقصف واحتمال احتلال مساحات إضافية من الأراضي .

وفي هذا الوقت، رسم الرسمي حدود موقفه الرافض لمشاركة حزب الله في أي حرب جديدة، تحت أي اعتبار.