"ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتنفيذ أعمال تعبيد الحفر والحفريات في الشوارع الآتية: طلعة المصيطبة، ومار الياس باتجاه كركول الدروز، والملا، وسبيرز باتجاه تلفزيون ، والروشة، وطريق الجديدة (الجامعة العربية). ولن تؤدي هذه الأشغال إلى منع المرور. وذلك ، 20-11-2026، اعتبارا من الساعة 08:30 صباحا ولغاية انتهاء الأعمال.

يرجى من المواطنين أخذ والتقيد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة السير ومنعا للازدحام".