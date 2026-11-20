"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها للحدّ من عمليّات الاتّجار بالمخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانيّة، كثّفت دوريّاتها في المناطق التي تكثر فيها هذه العمليّات، لملاحقة المتورّطين وتوقيفهم.

وبتاريخ 29-07-2026، وأثناء قيام إحدى دوريّات الشعبة بعمليّة مراقبة في محلّة الرويسات، رصدت شابًّا وفتاة كانا على متن سيّارة ويُشتبه في قيامهما بترويج المخدّرات. ولدى محاولة عناصر الدوريّة توقيفهما، أقدم السائق على صدم أحد العناصر وآليّات الدوريّة، ثمّ فرّ من المكان.

لاحقًا، عُثر على السيّارة مركونةً إلى جانب الطريق، وضُبط في داخلها كميّة من المخدّرات، كما جرى حجزها.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويّة السائق، ويدعى:

أ. ر. (مواليد عام 2001، لبناني).

وتبيّن أنّ بحقّه بلاغ بحث وتحرّ في قضيّة مقتل المدعو (م. ش.) في محلّة الجديدة، بتاريخ 23-3-2026.

بعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشعبة من توقيفه بمكمن محكم في محلّة حارة صخر، وضبطت في حوزته بطاقة هويّة مزوّرة وطبّتين بداخلهما مخدّرات.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لناحية ترويج المخدّرات، كما اعترف باستعماله بطاقة الهويّة المزوّرة لعلمه بأنّه مطلوب للقضاء.

كذلك، أفاد بأنّه كان برفقة المدعو (م. ش.) أثناء تعرّضه لإطلاق النار في محلّة الجديدة، وأنّه شاهد الجريمة، إلا أنّه فرّ من المكان خوفًا.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع مع المضبوطات، المرجع المختصّ، بناءً على إشارة ".