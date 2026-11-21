وسلّط أرنو الضوء على "التحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية الخطيرة في فيما تستمر العمليات العسكرية لجيش الدفاع ". وشدّد على " بسط سلطة الدولة، وعلى أهمية التوصل إلى وقف كامل للأعمال العدائية والحفاظ على الاستقرار للمضي قدمًا في هذه الجهود".

وأشار إلى "وجود توافق في بشأن أهمية تمديد وجود اليونيفيل وضرورة أن يبقى قرار 1701 الأساس القانوني لأي ترتيبات دولية مستقبلية في جنوب لبنان". ونقل إلى مجلس الأمن الهواجس التي عبّرت عنها القيادات بشأن احتمال حدوث فراغ. ومن بين هذه الهواجس، شدّد على "أهمية الحفاظ على الخط الأزرق؛ واستمرار آليات الارتباط والتنسيق الميداني بين وجيش الدفاع الإسرائيلي؛ والدعم الدولي للوصول الإنساني والمدني، ومواصلة الرصد والإبلاغ في جنوب لبنان".

وأكّد أيضاً أنّ "استعادة سلطة الدولة لا تقتصر على التدابير الأمنية فحسب، بل تتطلّب أيضًا مؤسّسات عامّة فاعلة وقادرة على تلبية احتياجات السكان، لا سيما في المجتمعات المتأثرة بالنزاع. وفي الختام".

وجدّد تأكيد "التزام بدعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقراره"، داعيًا مجلس الأمن إلى "اعتماد استجابة شاملة للتحديات التي يواجهها لبنان".