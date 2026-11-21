معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: بين 14 و 23 م° ، 17 و25 م° ، بين 8 و 20م°.الطقس المتوقع في :السبت:قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح فتلامس 55 كم/س شمال البلاد. كما تكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض الرذاذ شمال البلاد مع تشكّل الضباب على المرتفعات اعتباراً الظهر.الأحد:غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل فيتشكّل الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية مع احتمال تساقط بعض الرذاذ المحلي، كما تنشط الرياح خلال الفترة الصباحية فتلامس سرعتها 55 كم/س شمالاً.الإثنين:قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل.الثلاثاء:قليل الغيوم صباحًا مع استقرار بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيًا إعتباراً من الظهر الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم مساءً وتمسي الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد مترافقة برياح ناشطة، تشتّد غزارة الأمطار يوم الأربعاء مع إحتمال حدوث برق ورعد.الرياح السطحية:جنوبية غربية ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15 و 40 كم/س وتلامس شمالاً ال 55 كم/س.الانقشاع:جيد إجمالاً.الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و 85 ٪.حال البحر:مائج اجمالاً .حرارة سطح الماء:25°Cالضغط الجوي:1020 هكتوباسكالأي ما يعادل: 765 ملم زئبقدرجات الحرارة المتوقعة