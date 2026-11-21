حزب الله: لا استقلال مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من لبنان

بمناسبة الذكرى الـ83 لعيد الاستقلال، أصدر بيانًا جاء فيه:

إن الاستقلال الذي يحتفل اللبنانيون بالذكرى الثالثة والثمانين له، تكتنفه الأخطار والتهديدات التي تطال وجوده ومعانيه من كل صوب، ما يفرض على اللبنانيين جميعًا، بمختلف طوائفهم ومذاهبهم، التوحد تحت راية الإجماع الوطني، واستعادة معاني الانتماء الحقيقي إلى والثوابت الوطنية التي حقّق من خلالها استقلاله الأول بطرد الاحتلال الفرنسي، واستقلاله الثاني بدحر الاحتلال عن أرضنا عام ٢٠٠٠. وإن صون الاستقلال، الذي قدم اللبنانيون في سبيله عظيم التضحيات وقوافل دفاعًا عن الوطن وكرامته وحريته، هو واجب وطني مقدس يتجاوز كل الحسابات والمصالح الشخصية الضيقة.



إن بقاء الصهيوني محتلًا أجزاء من أرض ، مدنسًا ترابه، ومنتهكًا سماءه وسيادته، ومستبيحًا كرامته خطفًا وقتلًا لأبنائه وتدميرًا وتفجيرًا لمدنه وقراه، من دون أي مجابهة ومقاومة، ولو على المستويين السياسي والدبلوماسي، هو أول ما يقوّض الاستقلال ويخلخل أركانه ويجرّده من معانيه. فلا استقلال وأكثر من ٥٠٠ كيلومتر مربع من أرض لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولا استقلال والجنوبيون يعيشون تحت وطأة التهديد والتهجير، وبيوتهم وقراهم تنسف عن بكرة أبيها، ويحرمون من حقهم المشروع في الدفاع عن أرضهم، فيما الدولة عاجزة عن حمايتهم. وعليه، فإن تحرير من براثن الاحتلال مسؤولية وطنية تقع على عاتق اللبنانيين جميعًا، وتستوجب الاستفادة من كل عناصر القوة المتاحة لاستعادة الاستقلال الحقيقي وصون السيادة الوطنية.



إن الحفاظ على الاستقلال يتطلب التحرر من كل ما يمس معاني السيادة، التي لا تقبل الاجتزاء أو الانتقاص، فالسيادة لا تكون منجزة ولبنان يخضع لإملاءات خارجية تتدخل في صلب قراراته الوطنية والسياسية، وتتحول مؤسساته إلى لتنفيذ إملاءات سفير يفرض عليها خياراته ومساراته، ويعمل على تأجيج الفتنة وإثارة الانقسام بين اللبنانيين.



إن ذكرى الاستقلال يجب أن تكون محطة تعيد فيها السلطة النظر في خياراتها ومساراتها التي تبتعد كل البعد عن الثوابت الوطنية والأولويات التي يفترض أن تحكم عملها، وأن تتحمل مسؤولياتها وواجباتها والتزاماتها التي تعهدت بها. فقد تعهدت في بيانها الوزاري في فقرته الرابعة بمسؤولية الدفاع عن حدودها وحماية مواطنيها، وجاء فيه:‏ ‏«والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها وثغورها، دولة تردع المعتدي، ‏وتحمي مواطنيها، وتحصّن الاستقلال»، وهذا التعهد يضع السلطة أمام المساءلة عمّا حققته وأنجزته، وعن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذه، في وقت نراها تتنازل عن حق لبنان واللبنانيين في محاسبة العدو على جرائمه، وتتفرج على انتهاكاته واعتداءاته من دون أي رد فعل أو خطوة عملية لردعه، بل تقف في مواجهة شعبها ومقاومته، وتترك جيشها عرضة للطعن، لأنه ملتزم الحفاظ على السلم الأهلي ويرى أن مشكلة البلد هي في بقاء الاحتلال الصهيوني على أرضه.



إن على اللبنانيين اليوم أن يلتحموا ويتكاتفوا ويتمسكوا بوحدتهم الوطنية لصون استقلالهم واستعادة أرضهم وأسراهم، وإعادة جنوبهم، وأن يقفوا موحدين شعبًا وجيشًا ومقاومة، وصامدين في سبيل حفظ الاستقلال والدفاع عن الأرض والكرامة.