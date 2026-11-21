البطريرك ميناسيان: سيادة لبنان ليست موضع مساومة

صدر عن المكتب الإعلامي في بطريركية الأرمن الكاثوليك البيان التالي:



بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال يتقدّم صاحب الغبطة البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك بأصدق التهاني إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس الأستاذ ودولة رئيس القاضي نواف سلام والسادة الوزراء والنواب والقيادات والشخصيات السياسية والحزبية وقيادة والمؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية كافة وإلى عموم اللبنانيين في وبلاد الانتشار.

ويؤكّد غبطته أنّ الاستقلال ليس إرثًا تاريخيًّا فحسب، بل استحقاقٌ وطنيّ ومسؤوليةٌ لا تقبل التهاون، فلا يكتمل استقلالٌ وأرضٌ محتلّة، ولا تستقيم سيادةٌ وقرارٌ مرتهن. وإنّ تحرير كامل الأراضي ، وبسط سلطة الدولة عليها، وصون حرّية قرارها الوطني، حقوقٌ ثابتة لا تقبل الانتقاص أو المساومة.

ويدعو غبطته القيادات السياسية إلى الارتقاء إلى مستوى خطورة المرحلة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والتحلّي بشجاعة القرار وحكمة المسؤولية فلبنان أكبر من كلّ انتماء فئويّ، وأسمى من كلّ مصلحة عابرة وأبقى من كلّ سلطة وموقع.

كما يشدّد غبطته على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في وضع حدّ للاعتداءات على لبنان، واحترام سيادته ووحدة أراضيه، وترسيخ سلام عادل ودائم، يضمن عودة أبناء الوطن إلى ديارهم وعيشهم بأمن وكرامة.

ويوجّه غبطته تحيّة إجلال وإكبار إلى الجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية والأمنية مستذكرًا الوطن الذين افتدوا بدمائهم عزّته وحرّيته ومؤكّدًا أنّ أسمى الوفاء لتضحياتهم هو بناء دولة منيعة بمؤسساتها عادلة بقوانينها، عزيزة بشعبها.

وفي هذه الذكرى الوطنية يرفع غبطته الصلاة إلى الله القدير ليحفظ لبنان من ويلات الحروب والانقسامات ويمنح مسؤوليه الحكمة وشعبه الرجاء ويعيد إلى الوطن عافيته وإلى الإنسان كرامته، وإلى سلامها.

حمى الله لبنان وليبقَ وطنًا حرًّا، سيّدًا، مستقلًّا، موحّدًا ومحرَّرًا من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه.