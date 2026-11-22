وتشمل هذه الإجراءات التحقق الدقيق من كفاءة نظام مؤشرات مسار الاقتراب الدقيق (PAPI)، وإجراءات الاقتراب والهبوط، وإدارة الحركة الجوية في المجال الجوي المحيط بالمطار.
ومن المقرر، كما سبق وأُعلن، تنفيذ سلسلة من رحلات المعايرة الجوية الاختبارية الإضافية (Flight Inspection)، فور استكمال أعمال التأهيل الهندسي للمدرج (Runway)، وتحقيق كافة متطلبات الجاهزية الفنية ومعايير السلامة التشغيلية اللازمة.
وأكدت الوزارة والهيئة أن مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مطار القليعات انتقل من مرحلة التخطيط إلى حيز التنفيذ الفعلي والهندسي المتكامل على أرض الواقع، ضمن جدول زمني مدروس يضمن استدامة البنية التحتية الملاحية.
وشددت الجهتان المعنيتان على أن هذا المرفق الحيوي والاستراتيجي يخضع في كافة مراحله للتشريعات والمواصفات القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، لا سيما الملحق الرابع عشر
(Annex 14) الخاص بتصميم وتشغيل المطارات.
كما أكدتا أن منظومة أمن الطيران وسلامة العمليات الجوية (Aviation Safety & Security) تمثل أولوية قصوى غير قابلة للمساومة، ولا تهاون فيها بأي شكل كان.