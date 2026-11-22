بعد فيديو واوية.. مراد: لن نسمح بتحويل مدارسنا إلى منصّات للاحتلال الإسرائيلي

أدان رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية، النائب حسن مراد، بأشد العبارات، ما جرى تداوله عن دخول المتحدثة جيش الاحتلال إلى إحدى المدارس في بلدة دبل الجنوبية ولقائها عدداً من التلاميذ، معتبراً أن هذا التصرف يشكّل اعتداءً صارخاً على السيادة وانتهاكاً فاضحاً لحرمة المؤسسات التربوية، وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء الوطنية والإنسانية والأخلاقية.



وقال مراد: "في ذكرى استقلال ، الذي دفع أبناؤه أثماناً باهظة دفاعاً عن أرضه وسيادته وكرامته، يطلّ علينا الاحتلال بمشهد استفزازي جديد، يحاول من خلاله التسلّل إلى مدارسنا وعقول أطفالنا، بعدما عجزت آلته العسكرية عن كسر إرادة أهلنا في الجنوب. وكأن قتل الأطفال وتهجير العائلات وتدمير القرى والمنازل لم يكفِ هذا الاحتلال، حتى بات يسعى إلى استخدام مقاعد الدراسة ووجوه التلاميذ الأبرياء أدواتٍ لتبييض صورته وتغطية جرائمه".



وأضاف: "إن المدرسة الرسمية ليست أرضاً مستباحة، وأطفالنا ليسوا مادة إعلامية في خدمة جيش الاحتلال، ومن يعتدي على أرضنا ويدمّر بيوتنا ومدارسنا لا يمكن أن يتحوّل إلى ضيف في صفوف أبنائنا، ولا أن يقدّم نفسه حارساً للطفولة والتربية. وما عجز الاحتلال عن فرضه بالقوة العسكرية لن نسمح له بتمريره من أبواب المدارس".



وشدّد مراد على أن "خطورة ما جرى تداوله لا تقتصر على البعد السيادي، بل تتجاوز ذلك إلى محاولة اختراق البيئة التربوية اللبنانية وتطبيع حضور الاحتلال في وجدان الأطفال، وهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً، ولن نسمح به، ولا يمكن التساهل معه تحت أي عنوان أو ذريعة".



وطالب مراد الحكومة اللبنانية، ولا سيما وزارة التربية والتعليم العالي ووزارتي الخارجية والدفاع، بالتحرّك العاجل للتحقّق من حقيقة ما حصل وملابساته، وتحديد كيفية حصول الزيارة والجهات التي سمحت بها أو سهّلتها، وترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مؤكداً أن حرمة المدارس وسلامة التلاميذ ليستا موضع مساومة أو تساهل.



وأكّد أن "لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية لن تقف مكتوفة اليد أمام ما جرى تداوله، بل ستتابع هذا الملف بكل تفاصيله مع المرجعيات المختصة، وصولاً إلى جلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات، ولن تقبل بأن تتحوّل أي مؤسسة تربوية لبنانية إلى ساحة مستباحة للاحتلال أو أداة لخدمة دعايته".



وختم مراد: "في عيد الاستقلال، نؤكّد أن السيادة لا تتجزّأ، وأن حماية أطفال لبنان ومدارسه جزء لا يتجزّأ من حماية . فالجنوب الذي قدّم والتضحيات دفاعاً عن لبنان لن تكون مدارسه منصّات لتجميل وجه الاحتلال، ولن يكون أطفاله شهود زور على جرائمه".



مدارس لبنان لأبنائه، وأرض لبنان لأهله، والاستقلال الذي نحتفل به لا تكتمل معانيه إلا بتحرير أرضنا وصون سيادتنا وكرامة شعبنا.