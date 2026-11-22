مصادر وزارية قالت للجديد إن حادثة الاحد ستشكل سببا اضافيا لدعم الموقف المطالب بالمجلس العدلي، ورغم أن التحقيقات الاولية أشارت الى عدم ملكية لهذه الشحنة فقد سارعت مصادر معنية في حزب اله الى نفي أي علاقة لها بالمواد المضبوطة، أو حتى أي علاقة بأفرادها، بانتظار تبلور الصورة مع انطلاق التحقيقات القضائية.مصادر علقت على ضبط الشحنة بالقول: التفسير المنطقي لما يحصل هو أن البلاد كانت كالأرض السايبة، في السابق لم نكن نعلم ماذا يدخل ومن يخرج من البلاد، المفارقة أن الاجهزة تقوم بعملها مع ، وبالتالي لا تفلت في الأمن وانما كان الامن متفلتا، وخلال ثلاثين عاما واجهنا مجموعات مدعومة من ، واليوم بتنا لهم بالمرصاد.وربطا بالسلاح فإنه كان عاملا أساسيا خلف كلام رئيس الجمهورية جوزف عون في ذكرى الاستقلال، إذ قالت مصادر سياسية للجديد إن الزيارات دبلوماسية الى في الأيام الماضية اعطت الرئاسة الأولى جرعة من الدعم، خاصة وأن الزيارتان الاخيرتان تناولتا ملف السلاح، وفيها وضع لبنان أمام معادلة حاسمة، إما حصر السلاح بقرارٍ سياسي داخليّ وإما مسار من خارج لبنان على شاكلة الحربين الماضيتين، وربطا بالاستقلال بدا لافتا غياب رئيس الحكومة نواف سلام عن المساركة في الاحتفال الذي أقيم في نهر الكلب رغم عودة سلام من زيارة عائلية في الخارج.