ان وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي تستنكر بأشدّ العبارات هذا الاعتداء على مدرسة دبل وطلابها، وتؤكد أن استغلال الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة التي يعيشها أهلنا في الجنوب، ولا سيما في القرى الصامدة، للدخول إلى المدارس وتوظيف وجود الأطفال والمؤسسات التربوية في مشاهد ذات طابع عسكري وإعلامي، هو أمر مرفوض ومدان، ويشكّل انتهاكاً لحرمة المدرسة ورسالتها التربوية والإنسانية، ولاتفاقية حقوق الطفل والقوانين الدولية واتفاقية جنيف التي تفرض تحييد المؤسسات التربوية وحمايتها.فالمدرسة ليست مساحة للاستعراض العسكري أو الدعاية، بل هي بيت للعلم والحياة والأمل، وحق الأطفال في التعلّم والأمان والكرامة حق لا يجوز المساس به تحت أي ظرف.وفي هذه المناسبة، توجّه تحية تقدير واعتزاز إلى طلاب الجنوب، في كل الجنوب، ولا سيما في القرى الصامدة التي تتمسّك بالحياة والأرض والعلم رغم كل الظروف والتحديات وتقول لهم:ان هذه الاستفزازات والممارسات لن تثنيكم عن مواصلة طريقكم، فلا تدعوها تؤثر في عزيمتكم أو تنال من أحلامكم. تشبّثوا بأرضكم، وتمسّكوا بعلمكم ومدارسكم الى حين استعادة كل شبر من أرضنا المحتلة وبسط سلطة الدولة عليها.واكدت وزيرة التربية أن الوزارة ستتابع ما حصل مع الجهات المعنية وفق الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.