بعد دخول واوية المدرسة.. بلدية دبل: أرضنا لبنانية وأهلنا لبنانيون

صدر عن بلدية دبل البيان التالي:

على أثر نشر فيديو بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني، تظهر فيه مسؤولة عسكرية إسرائيلية داخل مدرسة دبل المتوسطة الرسمية، وتتوجّه بكلمة معايدة إلى اللبنانيين بهذه المناسبة، وما أثاره هذا الفيديو من ردود فعل واتهامات طالت أهالي بلدتنا ومدرستها، يهمّنا، نحن أهالي دبل الصامدين في أرضنا رغم الاحتلال والحصار، توضيح الحقائق الآتية:



أولًا: إن الزيارة المصوّرة لم تحصل بمناسبة عيد الاستقلال.



نؤكد أن دخول المسؤولة العسكرية إلى مدرسة دبل الرسمية حصل منذ نحو شهر، ومن دون أي تنسيق مسبق مع إدارة المدرسة.



أما نشر الفيديو بالتزامن مع عيد الاستقلال اللبناني، وإرفاقه بمعايدة بهذه المناسبة، فهو أمر لا علاقة لإدارة المدرسة أو تلامذتها أو أهالي البلدة بقراره أو توقيته.



ولا يجوز بالتالي تقديم المشاهد المصوّرة وكأنها تعكس مشاركة المدرسة أو أهالي دبل في نشاط أُعدّ للاحتفال بعيد الاستقلال.



ثانيًا: دبل بلدة لبنانية تعيش تحت الاحتلال والحصار.



إن أهالي دبل يعيشون منذ أشهر طويلة ظروفًا استثنائية وقاسية، في ظل الوجود العسكري المفروض على بلدتهم، وما يرافقه من قيود على حرية التنقّل ومخاوف يومية على سلامتهم وسلامة أطفالهم.



لقد اخترنا البقاء في أرضنا والتمسّك ببيوتنا وجذورنا رغم الأخطار والتضحيات. ولم يكن صمودنا يومًا قبولًا بالاحتلال، بل تعبيرًا عن تمسّكنا بأرضنا ورفضنا اقتلاعنا منها.



ثالثًا: لا يجوز تحميل إدارة المدرسة أو معلّميها أو أطفالها مسؤولية زيارة لم يطلبوها.



إن دخول مسؤولة عسكرية إلى مؤسسة تربوية في بلدة واقعة تحت الاحتلال يضع الإدارة والمعلّمين والتلامذة أمام واقع استثنائي، لا يمكن التعامل معه وفق المعايير التي تحكم الحياة المدرسية في الظروف الطبيعية.



ولا يجوز مطالبة أطفال أو معلّمين بمواجهة عناصر عسكرية مسلّحة، أو اعتبار عدم اعتراضهم دليلًا على الموافقة.



كما أن الحديث العفوي أو الابتسامة أو الإجابة عن سؤال لا يمكن تفسيرها على أنها موقف سياسي أو تأييد للاحتلال.



رابعًا: أطفال دبل ليسوا مسؤولين عن الرسائل السياسية والإعلامية التي تُنشر باستخدام صورهم.



إن المبادئ التربوية والنفسية تؤكد ضرورة فهم سلوك الأطفال في سياقه، وعدم الحكم عليهم انطلاقًا من تصرّف واحد، ولا سيما عندما يعيشون ظروفًا ونفسية استثنائية.



فأطفالنا الذين يكبرون تحت وطأة الخوف والحصار يحتاجون إلى الحماية والطمأنينة، لا إلى التجريح والتشهير.



ونرفض استخدام صورهم في أي نشاط إعلامي أو دعائي ذي طابع عسكري أو سياسي، كما نرفض تعريضهم أو تعريض معلّميهم وأهاليهم لأي اتهامات بسبب مشاهد لا يتحكّمون بطريقة تصويرها أو نشرها.



خامسًا: إن لعيد الاستقلال معناه الوطني الذي لا يجوز فصله عن واقع الاحتلال.



إن مناسبة الاستقلال تعني بالنسبة إلينا، نحن أبناء دبل، أن نعيش أحرارًا في أرضنا، تحت سيادة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.



ولا يمكن أن يكون الاستقلال مكتملًا ما دامت بلدات لبنانية تعيش تحت الاحتلال، وما دام أهلها محرومين من ممارسة حياتهم الطبيعية بحرية وأمان.



ومن هنا، فإن معايدة تصدر عن مسؤولة عسكرية تابعة لجيش موجود على أرضنا لا تعبّر عن موقفنا، ولا يمكن أن تكون بديلًا عن حقّنا في الحرية والسيادة والأمان.



سادسًا: أهل دبل ليسوا بحاجة إلى شهادة في وطنيتهم.



لقد دفعنا، وما زلنا ندفع، ثمن الحرب والاحتلال من أمننا وبيوتنا وممتلكاتنا واستقرار عائلاتنا.



وإننا نستغرب أن تتحوّل معاناتنا إلى مناسبة لإطلاق الاتهامات والتخوين، بدلًا من أن تكون دافعًا إلى التضامن معنا والدفاع عن حقوقنا.



ونقول لكل من سارع إلى إدانتنا: لا تحاكمونا من خلف الشاشات، بل اسمعوا وجعنا، وافهموا ظروفنا، وتذكّروا أننا مواطنون لبنانيون نعيش تحت الاحتلال، ولسنا مسؤولين عن تصرّفات الموجودة في بلدتنا.



سابعًا: نطالب الدولة اللبنانية بتحمّل مسؤولياتها تجاهنا.



إننا مواطنون لبنانيون، ومن حقّنا على دولتنا أن تحمينا وتحمي أطفالنا ومدرستنا ومنازلنا، وأن تعمل بكل الوسائل المتاحة لإنهاء الاحتلال واستعادة السيادة اللبنانية الكاملة على بلدتنا وسائر الأراضي اللبنانية المحتلة.



كما ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والتربوية إلى حماية الأطفال والمؤسسات التعليمية من أي استغلال عسكري أو إعلامي، وضمان حقّ أبنائنا في التعلّم ضمن بيئة آمنة تحفظ كرامتهم وسلامتهم.



ختامًا، نقولها بوضوح:



إننا لم نختر الاحتلال، ولم نختر الحصار، ولم نختر أن تتحوّل مدرستنا إلى إعلامي يُستخدم في مناسبة وطنية عزيزة على قلوب جميع اللبنانيين.



لقد اخترنا فقط أن نبقى في أرضنا، وأن نحمي عائلاتنا، وأن نحافظ على وجودنا في بلدتنا اللبنانية.



إن بقاءنا في دبل ليس تطبيعًا مع الاحتلال، وصمتنا أمام قوة السلاح ليس موافقة، وحرصنا على أطفالنا ليس تخلّيًا عن كرامتنا الوطنية.



فلا تحوّلوا الضحية إلى متّهم، ولا تجعلوا من أطفالنا هدفًا للتجريح، ولا تضيفوا إلى حصارنا العسكري حصارًا معنويًا من أبناء وطننا.



نحن بحاجة إلى تضامنكم لا إلى اتهاماتكم، وإلى دعمكم لا إلى إدانتكم، وإلى وقوفكم إلى جانبنا حتى تنتهي هذه المحنة وتعود الحياة الطبيعية إلى بلدتنا.



دبل أرض لبنانية، وأهلها لبنانيون، وأطفالها أبرياء، وسيبقى انتماؤنا إلى ثابتًا مهما اشتدّ الحصار وطال الاحتلال.

بلدية دبل