"لبنان أمام مشكلتين خطيرتين".. ماذا قال نائب "حزب الله"؟

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن متأهبة وجاهزة للدفاع عن شعبها، ولا تتحرك خارج ما تفرضه المصالح الوطنية ، وهي في الواقع في تموضع دفاعي.



وأشار فياض خلال ألقاها في ذكرى بلدة الطيبة، التي أُقيمت في بلدة دير الزهراني، إلى أن السلطة التزمت باتفاق الإطار الذي أعطى كل شيء ولم يعطِ شيئاً، وهي الآن تراكم خطواتها في مسار مواجهة ، دون أن تأخذ أية خطوة باتجاه مسار تحرير ، وحذّر من أن سلوك السلطة يوضح أن ما تريده ليس فقط معالجة موضوع السلاح، بل الإجهاز على ظاهرة المقاومة واستئصالها لبنانياً، معتبراً أنه كان عليها، أمام التعنت الإسرائيلي وعدم الاكتراث الأميركي، أن تقترب من شعبها وتعيد النظر في خياراتها وتهدد بمقاربة .



ولفت إلى أن لبنان بات أمام مشكلتين خطيرتين، وليس مشكلة واحدة: مشكلة الاحتلال الإسرائيلي بآثاره التدميرية والعدوانية الخطيرة، ومشكلة استضعاف السلطة لبيئة المقاومة، نتيجة تمسك هذه البيئة بالسلم الأهلي والاستقرار الداخلي ، ورأى أنه من الخطير بكل المعايير أن ترتكز السلطة إلى نتائج العدوان للانقضاض على شباب المقاومة ومحاصرتهم وملاحقتهم.



وأكد فياض أن لبنان لا يزال في خضم المعركة، وأن الحرب لم تضع أوزارها بعد، ما يستدعي توسيع مدى الرؤية لمشاهدة مسرح المواجهة برمته، إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن المشهد الذي يبدو من الزاوية مقفلاً ومسدوداً، ليس كذلك من الزاوية الإقليمية، بل على العكس تماماً، يبدو واعداً وجديراً بالرهان عليه.



وشدد على أن حق المقاومة في الدفاع عن النفس ثابت، وليس موضوعاً للمساومة أو التراجع، مؤكداً أن حضور المقاومة ودورها الداخلي ليسا قابلين للاختزال أو المصادرة من قبل أحد ..