وحيّا ماكرون القرار الشجاع بالدخول في محادثات مباشرة مع السلطات بهدف التوصّل إلى سلام متين ودائم معتبراً أنّ توقيع الاتفاق الإطاري الثلاثي في 26 حزيران الماضي يشكّل خطوة أولى مهمّة لتعزيز سيادة ، وفقاً للقرار 1701 الصادر عن الدولي.

وختم رسالته متمنّياً للبنان السلام والاستقرار والازدهار ليبقى وطناً واعداً يعيش فيه أبناؤه، على اختلاف ثقافاتهم وطوائفهم، في ظلّ الحرية والأخوّة.