مساء تاريخ 22-11-2026، أقدم ستة موقوفين من داخل نظارة فصيلة الجديدة في وحدة ، على استغلال طلبهم من العنصر المكلّف بحراسة النظارة إخراج النفايات، وعند فتح باب النظارة، عمدوا إلى الاعتداء عليه بالضرب، وتمكّنوا من الفرار إلى جهة مجهولة.

على الفور، أعطيت الأوامر لمختلف قطعات ، لتكثيف عمليات البحث والتحرّي والعمل على تحديد مكان الفارّين وتوقيفهم.

وبنتيجة المتابعة، تم توقيف أربعة من السجناء الفارّين، فيما لا يزال العمل مستمرًّا لتوقيف الاثنين الآخرَين.

لذلك، تعمّم صورتهما، وهما كلٌّ من:

ع. ش. (مواليد عام 2003، سوري الجنسية)

م. ع. ح. (مواليد عام 1995، بنغلادشي الجنسية)

وتطلب من الذين تعرّفوا إلى أي منهما، الاتصال بغرفة على الرقم 112، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً بأن كل من يساهم في إلقاء القبض عليهما، يبقى اسمه طيّ الكتمان وفقاً للقانون.

التحقيق جارٍ بإشراف المختص.