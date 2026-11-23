وبحسب البيان المشترك، بحث الجانبان عدداً من الإقليمية والدولية، من دون تفاصيل إضافية بشأن الملف اللبناني.

وفي الشق الأمني، جدّد روبيو بأمن قطر، فيما اتفق البلدان على تعزيز التعاون الدفاعي وتبادل المعلومات الاستخباراتية وإجراء التدريبات العسكرية المشتركة، إلى جانب تطوير قدرات الدفاع الجوي والصاروخي ومواجهة الطائرات المسيّرة.

وشدّد الطرفان على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارها أساسية للأمن الإقليمي واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.

اقتصادياً، بحثت واشنطن والدوحة توسيع الاستثمارات وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة، ووقّعتا اتفاقاً إطارياً بشأن المعادن الحيوية وسلاسل الإمداد.

كما أكّد الجانبان مواصلة التعاون في الإرهاب وتمويله والجريمة المنظمة وغسل الأموال، على أن تستمر المحادثات بشأن الملفات الدفاعية والأمنية والثقافية حتى مطلع عام 2027.