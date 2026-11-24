وتكشف المصادر لـ"المدن" عن خلفية لافتة للموقوفَين من آل راضي، إذ تشير المعلومات إلى أنهما كانا يعملان سابقًا لمصلحة "الفرقة الرابعة" في جيش النظام السوري السابق، التي كان يقودها ماهر الأسد
، شقيق رئيس النظام السوري المخلوع، ما يسلط الضوء على طبيعة الخبرة اللوجستية والأمنية التي يتمتع بها أفراد هذه الشبكة
في عمليات النقل والتهريب عبر الحدود اللبنانية
- السورية
.
وتتركز التحقيقات الحالية على تعقب هوية شخص كان من المفترض أن يتسلم هذه الشحنة من الموقوفين من آل راضي وآل فياض فور إدخالها إلى الأراضي اللبنانية. وفي هذا السياق، ترجّح المصادر الأمنية لـ"المدن" أن تكون مدينة الهرمل
في البقاع الشمالي
هي الوجهة المحددة لتسليم الشحنة وتخزينها، بانتظار ما ستؤول إليه نتائج التحقيقات الجارية لمعرفة الجهة الأساسية التي كانت ستتسلم هذه الشحنة.