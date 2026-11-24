موقوفان على صلة بفرقة ماهر الأسد.. معطيات جديدة في ملف متفجرات القاع (المدن)

تتسارع وتيرة التحقيقات الأمنية والقضائية في ملف إحباط تهريب شحنة المتفجرات الضخمة في منطقة مشاريع بالبقاع

وتكشف المصادر لـ"المدن" عن خلفية لافتة للموقوفَين من آل راضي، إذ تشير المعلومات إلى أنهما كانا يعملان سابقًا لمصلحة "الفرقة الرابعة" في جيش النظام السوري السابق، التي كان يقودها ماهر ، شقيق رئيس النظام السوري المخلوع، ما يسلط الضوء على طبيعة الخبرة اللوجستية والأمنية التي يتمتع بها أفراد هذه في عمليات النقل والتهريب عبر الحدود - .



وتتركز التحقيقات الحالية على تعقب هوية شخص كان من المفترض أن يتسلم هذه الشحنة من الموقوفين من آل راضي وآل فياض فور إدخالها إلى الأراضي اللبنانية. وفي هذا السياق، ترجّح المصادر الأمنية لـ"المدن" أن تكون مدينة في هي الوجهة المحددة لتسليم الشحنة وتخزينها، بانتظار ما ستؤول إليه نتائج التحقيقات الجارية لمعرفة الجهة الأساسية التي كانت ستتسلم هذه الشحنة.





