وزيارة مندوب الاميركية في الامم المتحدة مايك والترز إلى والمداولات الحاصلة في نيويورك لوضع ترتيبات تجنباً لحصول اي فراغ مع نهاية السنة مع بدء انسحاب " اليونيفيل".

وتطرق البحث أيضًا إلى أهمية التدابير الأمنية في فترة الأعياد والتشدد في تنفيذ القوى العسكرية والأمنية الاجراءات التي توفر جواً امناً ومستقرًا خلال الفترة المقبلة على أن يبدأ تنفيذ هذه الاجراءات بدءًا من الاسبوع المقبل.

واطلع سلام عون على التدابير المتخذة لتأمين الحركة الجوية في مطار رفيق الدولي ووقف ظاهرة التي يمكن ان تعيق حركة الطائرات. كما تمت متابعة الاجراءات المتعلقة بحماية الامن الغذائي ، انطلاقا من ان الامن المستقر وسلامة الغذاء يعززان ثقة المواطنين والقادمين إلى في فترة الأعياد.