وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسّط حتى ليل الثلثاء حيث يتحول الى متقلب مع نشاط بسرعة الرياح، واحتمال أمطار خفيفة ويستمر حتى ظهر الاربعاء ثم يستقر تدريجا مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: بين 14 و 23 درجة، 17 و25 درجة، زحلة بين 8 و 20 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال لتتخطى معدلاتها الموسمية، يتحول تدريجا إعتباراً من بعد الظهر الى غائم ويتكوّن الضباب على المرتفعات مع نشاط بسرعة الرياح، يرتفع معها موج البحر وتهطل أمطار متفرقة ليل الثلثاء/الأربعاء.

الاربعاء:

غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، تهطل امطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع نشاط بسرعة الرياح وارتفاع بموج البحر، يستقر الطقس تدريجا خلال النهار.

الخميس:

قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح بخاصة شمال البلاد .

الجمعة:

قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع رطوبة منخفضة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة كما تبقى الرياح ناشطة في المناطق الشمالية.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 24 درجة، فوق الجبال من 7 الى 18 درجة، في الداخل من 8 الى 22 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين 15 و 30 كم/س تنشط احيانا شمال البلاد.

-الانقشاع: متوسط إجمالاً.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 ٪.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

-الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.